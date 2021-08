La Carcarese è tornata, sparisce "Olimpia" dalla denominazione ufficiale

La lettera aperta del presidente Dino Vercelli e del club biancorosso:

Da oltre 90 anni un punto di riferimento per la città. Una squadra, una società, una famiglia. Un simbolo di Carcare, un suo portavoce. Una fucina di piccoli grandi campioni e un sano divertimento per molti giovani.

È tutto questo che il club biancorosso in una storia quasi centenaria è ed è stato per Carcare. Ci sono stati alti e bassi, delusioni e immense soddisfazioni e anche tanti cambiamenti. Ma l’amore e la passione dei carcaresi per quei colori biancorossi non è mai mutata. Nei ricordi, al bar, nelle case sono impresse le immagini di quelle partite al Corrent. Ognuna, nel bene o nel male, ha fatto emozionare ogni carcarese. E oggi noi siamo qui, a cercare di ricreare quel sogno, a stringerlo stretto e prenderci cura di lui. Siamo qui a cercare di fare diventare la Carcarese sempre più dei carcaresi.

Ci impegniamo ogni giorno, stando affianco dei tifosi, ascoltandoli. Cercando di riportare a Carcare quell’amore che non è mai sparito, ma che per un periodo forse è stato più celato. Ed oggi vogliamo accontentare le tante richieste che ci sono pervenute dal popolo biancorosso. E diventare nuovamente la CARCARESE.

È questo il nome con cui tutti ci hanno sempre conosciuti e in cui noi ci siamo sempre identificati. Un semplice nome, che racchiude storia, imprese e innumerevoli emozioni.

Per questo da oggi, lasciamo andare via l’Olimpia, per costruire un presente ed futuro che ci renda più noi. Più biancorossi. Più Carcaresi. E lo facciamo per voi: per i Carcaresi e con i Carcaresi.