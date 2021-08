Elezioni Savona, Schirru e Rixi agli allenamenti della Fratellanza Ginnastica Savonese: "Sport punto di riferimento per la ripresa psico-fisica del post pandemia"

Nonostante la Medaglia d’Oro al Merito Sportivo e la Medaglia d’Oro attribuita dal Comune di Savona per l’attività svolta, la scuola di ginnastica che ha sfornato decine di atleti di livello nazionale è stata messa in ginocchio dalla pandemia. Come tante altre nel panorama locale e nazionale.

“Tutte le attività sportive devono essere sostenute per sviluppare l’enorme potenziale rispetto alla salute pubblica e, di conseguenza, per l’economia savonese. Lo sport deve diventare un fondamentale punto di riferimento per la ripresa psico-fisica del post pandemia, con un occhio di riguardo per i giovanissimi”, ha dichiarato Schirru.