Calcio, Baia Alassio. Il ripescaggio in Promozione sblocca il mercato, fatta per Moscatelli, Vignola e Savona. Dal Pietra ecco Shani, D'Aprile e Rimassa

Si attendevano novità di rilievo dalla Baia Alassio non appena ufficializzato il ripescaggio in Promozione e i gialloneri non si sono fatti pregare.

Sul fronte conferme semaforo verde per la permanenza nella rosa di mister Ghigliazza di Gianluigi Cornelli e Andrea Di Mari, entrambi classe 2002, cosi come di Jacopo Odasso, classe 96.

A completare i ranghi per la stagione alle porte si annunciano gli arrivi dell’attaccante Tommaso Moscatelli dall’Imperia, del centrocampista Matteo Vignola 2002 di proprietà del Vado ed ex Albenga e dell’esterno Luca Savona classe 2000.

Inoltre grazie a una proficua collaborazione con il Pietra Ligure, società da sempre amica, arrivano in giallonero Fabio D’Aprile, Andrea Rimassa e Armando Shani.

Altri annunci a completare e definire la rosa per la categoria superiore, si attendono nei prossimi giorni.