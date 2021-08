Calcio. Il Savona lancia i primi segnali, poker biancoblu nell'amichevole in casa della Veloce

Una squadra pronta a recitare un ruolo di riferimento all'interno del proprio campionato e un'altra in piena fase di costruzione, complice la volontà di puntare su tanti ragazzi giovani: questa la sintesi sostanziale di Veloce - Savona, con il risultato (0-4) a testimoniare il momento di entrambi i club.

Gli Striscioni di Cattardico nei primi minuti hanno avuto buon gioco, grazie alle grandi qualità tecniche all'interno del proprio settore offensivo, agevolate dai numerosi errori da matita blu compiuti soprattutto dalla retroguardia granata. Macagno e Spaltro non hanno trovato resistenza alle loro giocate (sostenuti dal lavoro di Andrea Vittori), tanto da realizzare addirittura tre reti (doppietta per l'ex Cairese e conclusione dalla distanza per l'attaccante genovese) in poco più di un quarto d'ora.

Da quel momento in poi la Veloce si è lasciata scivolare via paure e ansie, comprensibili visti i tanti under schierati soprattutto in difesa, guidati dall'eterno Di Leo, chiamando Bresciani alla grande parata sulla punizione di Cerato e costruendo un numero discreto di azioni pericolose (culminate con due legni colpiti).

Dopo la mezz'ora il fisiologico calo atletico dei biancoblu è stato tanto prevedibile quanto evidente, con Cattardico pronto a dare spazio a Cosentino, Gamba (autore della quarta rete) e una lunga pattuglia di giocatori classe 2006.

Il Savona c'è (in attesa dei recuperi di Giaretti e Youri Vittori) e ha già un'impronta di gioco facilmente individuabile. La Veloce, da parte sua, sta imparando a conoscersi in un processo di crescita naturale che accompagnerà i granata nel corso delle prossime settimane, con l'obiettivo di farsi trovare pronta al via del campionato.

VELOCE - SAVONA 0-4 (2' e 12' Macagno, 16' Spaltro, 85' Gamba)

Veloce: Barile, Scancarelli, Renne, Grasso, Murialdo, Di Leo, Grabinski, Vallerga, Cerato, Polito, De Luca.

Allenatore: Frumento

Savona: Bresciani, Fancellu, Bisio, Gavarone, Eretta, Monaco, Macagno, Stefanzl, A. Vittori, Spaltro, Conti.

A disposizione: Grenna, Gamba, Cosentino, L. Insolito, Cigliuti, Palumbo, Perata, Siri.

Allenatore: Cattardico