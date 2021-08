Calciomercato, Vado. Il ripescaggio sblocca gli annunci, a breve le ufficialità di Brondi, Pantano e Lassi

L'ufficializzazione del ripescaggio del Vado in Serie D rappresentava il punto dirimente per la campagna di rafforzamento estiva dei rossoblu.

Tante ufficializzazioni erano infatti legate a doppio filo al ritorno in quarta serie, ma l'ok della Lega Nazionale Dilettanti farà sì che tutti i giocatori che si stanno allenando al Chittolina, continueranno a vestire i colori rossoblu.

i giocatori in attesa di posare con la maglia del Vado sono Giordano Pantano, difensore catanese classe 1992, il centrocampista ex Fossano e Albenga, Filippo Brondi e il portiere ex Varese Marco Lassi.