Nuoto: la Rari Nantes Imperia torna dagli Italiani con un bronzo e due record regionali

Sono terminati i Campionati Italiani di Nuoto in vasca lunga, disputati alle piscine del Foro Italico in Roma, e gli atleti della Rari Nantes Imperia sono tornati a casa. Tra i giallorossi è tanta la soddisfazione, percepibile dal sorriso di coach Davide Dreossi.

Tra i protagonisti assoluti della rassegna c'è Lorenzo Giordano che, nei 100 Rana Ragazzi, ha vinto la medaglia di bronzo fermando il crono a 1'04"55 che diventa il nuovo record ligure. Nei 200 Rana, il classe 2005 ha raggiunto il settimo posto con 2'23".12. Anche in questo caso, Giordano abbassa il miglior tempo regionale (record che già gli apparteneva) di oltre mezzo secondo.

Coach Dreossi ha commentato: "Nella prima gara, Lorenzo ha un po' sofferto l'emozione inizialmente poi si è sciolto. Nei 200 invece l'ho visto un po' stanco, forse appagato dalla belle medaglia precedente. Comunque ha nuotato molto bene e abbassando ancora il record regionale"-

L'allenatore ha commentato le prestazioni di Viacava e Cifelli che difendevano i colori della Rari in rosa: "Sono state molto brave. E' sempre un appuntamento unico ed emozionante, quindi per tutti sarà un gradino importante per la nostra crescita. E' stata una grande stagione e la ciliegina per due atlete bravissime come Giulia ed Elisa".

Elisa Cifelli è arrivata al 29esimo posto dei 50 Rana Junior con un buon 34.9. Giulia Viacava, che era la atleta imperiese più impegnata nella rassegna, ha raccolto il 19esimo posto nei 100 Dorso (1'06"3), il 21esimo posto nei 200 Dorso (2'23") ed il 27esimo posto (27.55) nei 50 Stile Libero, tutti nella categoria Junior.

Nei prossimi giorni le squadre di Nuoto osserveranno alcuni giorni di riposo prima di incontrarsi in vasca e preparare la nuova stagione.