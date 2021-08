CBD e sport, un'accoppiata vincente

Se si dà un rapido sguardo al mondo dello sport si potrà facilmente immaginare come l'utilizzo di sostanze stupefacenti non sia esattamente la cosa più bella che si possa sentire. Infatti il problema del doping è una questione serissima e non sono pochi i campioni di varie discipline che sono “inciampati” come, ad esempio, il noto ciclista Lance Armstrong.

Certo, è un gran bel problema, ma è altrettanto vero che, se è sbagliato utilizzare tali sostanze per migliorare le proprie prestazioni fisiche, la stessa cosa non si può dire per tutto ciò che serve per far rilassare l'atleta in questione. Del resto, partecipare a delle competizioni agonistiche di alto livello generano non poche ansie e stress, ma andiamo avanti con un po' di ordine.

Nonostante la WADA (l'Agenzia Mondiale Antidoping o World Anti Doping Agency) abbia severamente proibito l'utilizzo dei cannabinoidi, infatti, questo non è vero per tutti i prodotti che si basano sul CBD (cannabidiolo).

Ovviamente gli studi sul settore sono ancora pochi, ma questo non ha scoraggiato gli sportivi che, per rilassarsi e trovare un po' di calma durante gli allenamenti e le gare, hanno trovato nel CBD un potente alleato assieme ai già “consueti” integratori e pasti equilibrati.

Ma che cos'è il CBD e qual è la sua “versione” più utilizzata dagli amanti dello sport? Ottima domanda! Prima di tutto occorre partire con il dire che il CBD è una sostanza già contenuta nella pianta di cannabis e, al contrario del THC, non ha effetti psicotropi e garantisce anzi una piacevole sensazione di relax per i muscoli del corpo e per la mente mantenendola ben lucida.

Tra le diverse versioni attualmente presenti sul mercato dei prodotti appartenenti al CBD ed alla cannabis light, vi è senza alcuna ombra di dubbio l'olio di CBD che viene ottenuto tramite a delle tecniche di estrazione e miscelazione all'avanguardia.

Ottenibile con una purezza superiore al 99%, per ottenere degli effetti tangibili bastano poche gocce sotto la lingua due volte al giorno. Di solito un dosaggio consigliato varia dalle tre alle otto gocce giornaliere, ma non è finita qui!

Tra i formati disponibili vi sono quelli con la concentrazione che varia dal 4% fino al 30% passando per il 10% ed il 20%. Ad ognuno la sua dose insomma, meglio comunque partire da dei dosaggi piuttosto bassi per poi aumentare gradualmente a proprio piacere.

Ma questo come può aiutare le persone nello sport? Al contrario di steroidi o altre sostanze illegali simili, qui non si è di fronte ad alcun effetto di potenziamento, ma bensì di rilassamento per ritrovare la giusta concentrazione.

Per fare un esempio più pratico, sono sempre più gli sportivi che utilizzano l'olio CBD 30 che trovi in questa pagina per ridurre il nervosismo, allentare il dolore ed infine migliorare il riposo notturno. Oltre a questo, in caso la sfortuna ci metta il suo zampino, allora non vanno scordati gli effetti benefici su altri disturbi come mal di testa, mal di stomaco, prurito e simili.