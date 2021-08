Finale, lo sport punta sulle vaccinazioni contro il Covid: sabato 21 agosto una giornata per gli iscritti delle società sportive

Anche lo sport punta sulle vaccinazioni per cominciare in sicurezza la stagione sportiva ormai alle porte, e per qualcuno addirittura già cominciata.

A Finale ad organizzare un "vaccination day" dedicato agli atleti delle diverse discipline sportive che abbiano già compiuto i 12 anni di età è stato l'organo che racchiude le diverse associazioni, ovvero la Consulta dello Sport, che per il prossimo 21 agosto, in accordo con Asl 2 savonese, ha predisposto una giornata con accesso agevolato attraverso i propri canali all'hub vaccinale di Finalborgo.

Dalle 10.30 così spazio agli atleti che si sono prenotati nei Chiostri di Santa Caterina.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Polisportiva del Finale.