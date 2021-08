Dopo l'amichevole con il Soccer Borghetto, il nuovo manto in sintetico del Centro Sportivo di Via Kennedy è pronto ad accogliere il triangolare contro la Sanremese e l'Albenga.

Un test interessante per tutte e tre le squadre in campo che, pur in categorie diverse, avranno modo di valutare il proprio stato di forma a pochi giorni dai primi impegni ufficiali.