Riflettori accesi questa sera al "Riva", dove alle 20:45 prenderà il via l'allenamento congiunto tra gli ingauni della San Filippo Neri e il Soccer Borghetto.

Per i biancorossi di Brignoli è il ritorno in campo dopo il 4-1 di Camporosso, un'opportunità importante anche per il team di Simone Rattalino per valutare i progressi messi in atto nei primi giorni di preparazione.

La partita sarà disputata a porte chiuse.