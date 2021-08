Calcio, Vado. Oggi prima sgambata in famiglia e il mercato potrebbe regalare altre scintille

Sembra passata davvero un'era geologica dallo scorso campionato passeggiando per i corridoi del Chittolina.

Il rinnovamento dell'organico e l'ufficialità del ripescaggio in Serie D hanno portato una ventata di ottimismo all'interno della società, anche grazie ai numerosi colpi di mercato che hanno contraddistinto gli ultimi giorni.

Attenzione però, come preannunciato dal presidente Franco Tarabotto, la campagna di rafforzamento non si è fermata qui, tanto che nell'arco delle prossime ore almeno una nuova trattativa potrebbe essere portata a termine nel reparto offensivo.

Sull'identikit dei possibili arrivi vige ancora il riserbo, ma probabilmente non bisognerà attendere molto per conoscere i volti degli ultimi arrivati.

Nel frattempo oggi è in programma la prima sgambata interna in famiglia. Non una vera e propria partita intera, ma l'occasione di testare sul rettangolo verde i primi precetti di mister Solari.