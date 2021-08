Il campo da calcio di Molini di Triora affidato fino al 2024 alla F.C. Argentina (Foto e video)

Fino al 2024 la gestione del campo da calcio di Molini di Triora sarà nelle mani della Football Club Argentina. Questa mattina la consegna delle chiavi in municipio, alla presenza del sindaco Manuela Sasso e per la squadra rossonera di Marco Martini, uno dei soci e segretario, insieme al direttore sportivo Fabio Lazzerini.



LE INTERVISTE





Nelle scorse settimane il Comune aveva avviato la manifestazione di interesse per rimettere in servizio la struttura sportiva negli anni scorsi affidata alla ProLoco. Con l'arrivo della F.C. Argentina si apre a un nuovo ventaglio di possibilità e soprattutto a una progettualità a lungo termine.

Il campo di Molini di Triora assume un ruolo importante per la squadra e in particolare per il suo settore giovanile. Una bella notizia che arriva al termine di un'annata particolarmente difficile con le squadre pressoché ferme a causa delle restrizioni Covid. Dalla società sportiva c'è speranza per il futuro e soprattuto di vedere confermati anche nella nuova stagione i numeri dell'anno scorso con poco più di un centinaio di iscritti per le giovanili.

La gestione permetterà comunque l'uso del campo anche ai privati o eventualmente anche altre squadre. Per accedere sarà necessario passare dalla F.C. Argentina che ha già preso accordi con il Comune per garantire naturalmente la manutenzione ordinaria ma anche la disponibilità dell'area in caso di manifestazioni o iniziative, dando anche priorità all'uso delle scuole.

Il primo passo della nuova gestione sarà nel weekend con i giovani chiamati a tastare il campo di Molini. A breve il paese potrebbe ospitare anche il ritiro della prima squadra.