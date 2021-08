Calcio. La Sanremese non sfigura contro l'Alessandria, i grigi si impongono 4-2

Nell’amichevole giocata a Spinetta Marengo, al Centro Sportivo Michelin, l’Alessandria supera per 4-2 la Sanremese.

A segno Arrighini al 4′, Chiarello al 6′ e al 10′ e Pellicanó al 13′; nella ripresa accorcia ulteriormente le distanze Valagussa al 54′, chiude il conto Marconi per i grigi al 90′.

Nel primo tempo i biancoazzurri sono scesi in campo col seguente undici: Ferretti, Nouri, Bregliano, Mikhaylovskiy, Acquistapace, Gemignani, Gagliardi, Valagussa, Anastasia, Ferrari, Pellicanó.

Nella ripresa sono entrati Scalzi per Pellicanó al 59′, Larotonda per Valagussa al 61′, Orefice per Ferrari al 66′, Miccoli per Gemignani al 66′, Fabbri per Acquistapace al 66′, Gatelli per Bregliano al 66′, Aita per Nouri al 66′, Bohli per Ferretti all’83’, Addiego per Mikhaylovskiy all’83’, Bastita per Gagliardi all’83’ e Foti per Anastasia all’83’.

Buona la prova dei matuziani che non hanno affatto demeritato al cospetto dei più quotati avversari che domenica sera esordiranno nel campionato di serie B a Benevento. Dopo il gol del 3-2 di Valagussa e prima del definitivo 4-2 di Marconi hanno sfiorato il pareggio Anastasia al 76′ e Orefice all’86’. Annullato un gol al 51′ a Ferrari sul punteggio di 3-1 per l’Alessandria per sospetta posizione di fuorigioco e negato un rigore al 57′ a Pellicanó, terminato a terra in area dopo la spinta di un avversario.

La Sanremese riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio al Comunale. Prossimo impegno sabato sera alle ore 19 a Camporosso in un triangolare con i padroni di casa di mister Luci e l’Albenga.