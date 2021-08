Calcio. Volere sarà potere per il Soccer Borghetto. San Filippo Neri ancora nell'incubatrice

Simone Rattalino, allenatore degli ingauni, ha iniziato da pochi giorni gli allenamenti, con un organico praticamente rivoluzionato, motivo per cui distanze e compattezza hanno fatto difetto per buona parte della gara.

Spazi tra le linee che quindi ha sfruttato con costanza il Soccer, soprattutto con Auteri, pronto ad accentrarsi rispetto alla posizione di partenza (esterna sinistra) sul fronte offensivo. La logica conseguenza è stata la creazione di un numero davvero alto di potenziali azione da rete, non sempre però sfruttato a dovere, sia per la scelta della giocate che per l'incisività sottoporta.

Situazione tutta in divenire invece per la San Filippo Neri. Il team di Rattalino è ancora in piena fase di formazione e, come dichiarato dallo stesso allenatore nel post partita, sarà necessario attendere con tutta probabilità l'inizio del campionato di Prima Categoria per raggiungere un livello sufficiente di organizzazione tattica.