La nota del club:

L’ A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione 2021/22, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Andrea Gallo, portiere classe 1998, ex numero uno del Finale, del Savona e del Legino.

Ad Andrea va il più caloroso benvenuto da parte della Presidente Claudia Fantino e di tutta la società.