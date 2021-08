Calciomercato. Il Finale si tiene stretta la sua freccia, confermato Luca Ferrara in attesa della piena ripresa fisica

Il comunicato:

La società ASD FBC Finale è lieta di comunicare che, nonostante l’infortunio che lo terrà fermo ancora per qualche mese, Luca Ferrara sposerà nuovamente la causa giallorossablu nella stagione 2021/2022.

Esterno di grande qualità e imprevedibilità, Luca, tranne qualche piccola parentesi a Vado, ha sempre giocato per i nostri colori, contribuendo al raggiungimento di obiettivi storici per la nostra società e a diventare, nel corso degli anni, una vera e propria bandiera per il suo grande attaccamento alla maglia.

L’intera società augura a Luca, prima di tutto, un buon recupero dal brutto infortunio, con la speranza di poterlo rivedere giocare al più presto al Borel e mettersi a disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi desiderati.