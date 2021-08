Il comunicato:

Come annunciato nei giorni scorsi ecco il primo rinforzo per La Rosa della Vadese Calcio 208, si aggiunge al gruppo Edoardo Tregambe estremo difensore già in forza a Vado,Spotornese, Celle, Carcarese e Quiliano.

Tregambe completa così il trittico di portieri a disposizione di mister Saltarelli insieme a Jacopo Provato e Stefano Ceraolo