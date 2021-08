Riccardo D'Antoni non si fermerà a Modena nella stagione 2021/2022.

L'attaccante scuola Vado è stato infatti ceduto in prestito alla Pistoiese, ripescata in Serie C, con l'obiettivo di poter garantire più minutaggio alla punta classe 2002.

Il comunicato:

"In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver ceduto in prestito alla Pistoiese fino al 30 giugno 2022, l’attaccante Riccardo D’Antoni (2022). In bocca al lupo a Riccardo per la sua parentesi in Toscana".

