Calciomercato, Vado. Sul taccuino c'è anche il difensore lombardo David Magonara

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di come il Vado, con tutta probabilità, non si sarebbe fermato all'acquisto di Sebastiano Aperi, dopo la lunga fila di ingaggi già ufficializzata dal club.

L'ultimo nome emerso è quello di David Magonara, duttile difensore classe 1999.

Magonara, nativo di Angera in provincia di Varese, è un giovane di grandi propsettive dopo le esperienze nel Como, nel Lecco (prima in D e poi in C) e nell'ultima stagione alla Pro Sesto.

L'operazione appare già imbastita, in attesa dei comunicati ufficiali da parte della società rossoblu.