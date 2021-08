Calcio. Con il Green Pass lo screening iniziale è facoltativo in parte dei dilettanti, ma il chiarimento arriva a fine agosto...

I protocolli che le squadre professionistiche e dilettantistiche dovranno adottare per allenamenti e partite, non si stanno rivelando di così facile interpretazione.

Per quanto concerne i dilettanti, in sintesi, il primo screening iniziale, nelle attività delle prime squadre e giovanili di livello regionale e provinciale, si rende facoltativo per quei soggetti in possesso di Green Pass.