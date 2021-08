Calciomercato. Il Ceriale chiude un gran colpo, Leonardo Ferrara diventa biancoblu

E' un ingaggio sicuramente di alto livello quello che è riuscito a mettere a segno il Ceriale nelle ultime ore.

Le voci giravano con insistenza da diversi giorni, ma oggi si può ufficialmente dire che Leonardo Ferrara è un nuovo giocatore biancoblu.

L'esterno mancino è reduce dalle buone stagioni disputate a Finale, dopo aver vestito anche le casacche di Loanesi, Vado e Imperia.

Un inserimento di spinta e forza fisica notevoli per mister Biolzi:

“La prima impressione arrivato a Ceriale è estremamente positiva: realtà seria e professionale pur militando in Promozione e con molti giovani interessanti.

Il mio obiettivo personale - ha dichiarato Leonardo al sito ufficiale della società -è quello di riuscire a dimostrare a me stesso che sono ancora in grado di poter fare la differenza. Sono voluto venire a Ceriale proprio per poter dare il mio contributo in questo bel progetto focalizzato sui giovani. L’obiettivo di squadra è quello di stupire le concorrenti e di disputare un campionato sopra le righe: potremmo essere una rivelazione del campionato!”