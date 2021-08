La comunità sportiva di Carcare piange la scomparsa di Valter Bellè

La comunità di Carcare è in lutto per la scomparsa di Valter Bellè, padre di Simone e Andrea, titolari del centro revisione Charlot. Assieme ai fratelli Cesare e Umberto è sempre stato associato alle officine per camion Bellè, nate a Carcare e poi traslocate a Cosseria.

"Ci uniamo alla famiglia esprimendo a nome dell'amministrazione comunale il nostro cordoglio" spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Molto inserito nel mondo dell'associazionismo sportivo, in particolare nel calcio (Andrea è stato portiere tra Carcarese e Cairese; Simone ha sempre giocato come mediano), Valter è stato un grande interprete nel suo campo professionale, prima con i fratelli, e poi assieme ai figli. Una persona discreta e riservata, di poche parole ma preziose" conclude il primo cittadino.