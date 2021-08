Le favorite serie A per la corsa allo Scudetto 2021-2022

Gli appassionati di calcio italiani non possono più contenersi all’idea dell’inizio del nuovo campionato 2021-2022. La vittoria agli Europei dell’Italia di Roberto Mancini ha regalato intense emozioni e scaldato enormemente gli animi dei tifosi di tutta Italia; questi stessi tifosi adesso non stanno più nella pelle in vista della ripresa delle competizioni nazionali, prevista per il 22 agosto 2021. La data conclusiva del campionato è fissata per il 22 maggio 2022.

Lo scorso campionato ha fatto da teatro alla vittoria dell’Inter, seguito da presso dal Milan. Nonostante la vittoria dello scorso scudetto, i nerazzurri di Inzaghi non sono valutati come la prima squadra vincente e agli occhi degli intenditori non sembrano destinati a ripetere il successo. Invece, la Juventus si presenta nuovamente come favorita come risulta dalle quote Snai sulla vincente Serie A per il prossimo scudetto e già adesso si può puntare sulla vincitrice del prossimo campionato sfruttando anche i bonus scommesse serie A dei bookmaker ADM. Infatti, già alcune delle migliori squadre di serie A vengono date per vincenti, mentre le altre sembrano destinate –sulla carta dei bookmaker – a non spiccare nel nuovo campionato.

Ricordando che lo scudetto può andare a una sola squadra, chi, tra tutte le formazioni della serie A, sembra presentarsi più preparata delle altre al nuovo campionato? Chi accederà alla Champions League 2022-2023?

La Juventus si riconferma la favorita per lo scudetto 2021-2022

Ormai lasciata definitivamente alle spalle la storia della Superlega, la Juve torna – dopo due anni – sotto la direzione di Massimiliano Allegri. Questa sembra già una prima garanzia per sentir parlare di un nuovo scudetto alla Juventus, dato che con la direzione di Allegri i bianconeri si sono aggiudicati cinque campionati di fila. Non a caso quote e bonus scommesse serie A sono già schizzati verso l’alto. Come se ciò non bastasse, Cristiano Ronaldo ha confermato la sua presenza tra i bianconeri, mentre il nuovo acquisto del giocatore brasiliano Kaio Jorge rafforza ulteriormente la nomina della Juventus tra le favorite per questo nuovo campionato.

L’Inter di Inzaghi barcolla

Se, con Antonio Conte, l’Inter ha conquistato lo scudetto lo scorso campionato, ripetere l’impresa quest’anno sembra davvero complicato. Lasciati da Antonio Conte, i nerazzurri di Simone Inzaghi ha perso anche il marocchino Hakimi, uno dei suoi migliori giocatori. Con il rischio di vedere Romelu Lukaku fare la stessa fine, Inzaghi avrà grosse difficoltà a tenere l’Inter in vetta alla classifica.

Atalanta e Milan altre favorite

La squadra di Bergamo si mantiene nella rosa delle favorite anche per il campionato 2021-2022. In questo caso, la sua posizione è fatta più incerta dalla perdita di Romero (finito al Tottenham), bilanciata però dall’acquisto dell’ex portiere dell’Udinese, Musso. Sebbene le quote siano diverse da quelle di Juventus e Inter, non è detto che l’Atalanta non riesca a farsi sentire in questo campionato come una rivale degna di attenzione e timore.

Il Milan di Pioli, stando alle quote, si trova subito dietro la squadra di Bergamo. Molti ricorderanno la performance notevole del Milan nella scorsa stagione: i rossoneri hanno ottenuto il secondo posto in campionato e la qualificazione per la Champions League dopo ben sette anni dall’ultima volta. Le speranze, tuttavia, potrebbero essere disattese visti i cambiamenti nella formazione: Donnarumma ha, infatti, lasciato il Milan per il Paris Saint-Germain; altro abbandono che sicuramente avrà il suo peso è quello di Chalanoglu (andato all’Inter). Bilanciano questi allontanamenti tre nuovi ingressi degni di nota: dal Lille arriva Mike Maignam, dal Monaco è stato acquistato Ballo-Touré e, infine, Olivier Giraud dal Chelsea.

Scudetto Napoli e Roma

Le quote sono molto favorevoli anche per la squadra del Napoli: il team partenopeo vanta una delle formazioni più complete di tutta la serie A, grazie a cui sembra poter considerare scontato un suo piazzamento al vertice della classifica del prossimo campionato. Confermati tutti i grandi nomi, Koulibaly compreso.

Infine, la Roma di Josè Mourinho sembra voler confermare tutte le aspettative e le speranze di rivalsa di chi crede da sempre nei giallorossi. La sua formazione, arricchita dal portiere Patricio, e dai nomi di Dzeko e di Zaniolo, la rendono competitiva e agguerrita, almeno sulla carta.