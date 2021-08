Ospedaletti: grande successo per il “Memorial Stefano Sessini 2021”, regata riservata alle classi Optimist e 420

Lo scorso 17 agosto si è svolta, nel golfo di Ospedaletti, una bellissima festa della vela con l’appuntamento annuale del 'Memorial Stefano Sessini', una festa ed una regata in ricordo di un piccolo grande amico del Circolo Velico Ospedaletti.

Una splendida giornata di sole e vento leggero ma costante ha accolto oltre 30 ragazzi provenienti da Ospedaletti, Sanremo e da Ventimiglia nella sede nautica del locale Circolo Velico sulla spiaggia di Ospedaletti. Ben tre le prove portate a termine per un intero pomeriggio di divertimento e sano agonismo all’aria aperta. Lo spettacolo in mare è stato bellissimo e altrettanto bello è stato poi il ritorno in spiaggia per la premiazione e il rinfresco finale.

Nella classe Optimist ha vinto Emerigo, seguito da Artamonov e da Scialli. Nella classe 420 la vittoria è andata all’equipaggio Norigasco/Lorenzi che ha concluso davanti alla coppia Ascalone/Marilli e Pettigiani/Gramaglia.

Una targa è stato poi consegnata dal Presidente del CVO Andrea Rodriquez alla mamma di Stefano Sessini che insieme alla famiglia è da sempre a fianco del Circolo Velico Ospedaletti.

"Doveroso ringraziare lo Yacht Club Sanremo, la Lega Navale di Sanremo e il Circolo Velico Ventimiglia - evidenziano gli organizzatori - per la loro partecipazione e l’aiuto nell’organizzare questa bella giornata di vela, nella speranza che questa e le altre attività didattiche del Circolo Velico Ospedaletti (questa estate ben 60 le bambine e i bambini che hanno potuto partecipare e completare un corso di vela, tenendosi impegnati giocando e divertendosi nel nostro mare) possano continuare trovando maggiore attenzione e aiuto da parte dell’Amministrazione Comunale".