Calcio, Albenga. Prima uscita stasera per i bianconeri. Stasera a Camporosso il triangolare con i rossoblu e la Sanremese

Sarà una serata calcistica davvero stuzzicante quella che andrà in scena a partire dalle 19:30 nel nuovo Centro Sportivo del Camporosso.

L'impianto di via Kennedy, nuovo di zecca dopo l'installazione del manto in sintetico, vedrà infatti in campo i rossoblu locali di mister Luci, oltre alla Sanremese e all'Albenga, alla prima uscita estiva.