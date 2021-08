Covid 19. Negli impianti sportivi per limitare i contagi arrivano le bolle. Assegnato un colore diverso per giocatori, giornalisti, staff, fornitori e ogni figura all'interno degli impianti

Oltre ai protocolli anti contagio declinati da ogni federazione, il Dipartimento per lo Sport ha approvato, nella giornata di ieri, l'aggiornamento delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive all'aperto.

Nel documento, oltre all'ormai note limitazioni per la capienza degli impianti, sono illustrate tutte le misure per limitare gli assembramenti e i contatti tra le persone presenti all'interno delle strutture.

Per questo motivo sono state introdotte le bolle colorate, il cui obiettivo, si legge nella nota è creare "un ecosistema di gruppi di lavoro omogenei, i quali devono limitare al minimo i contatti e la condivisione di spazi fisici durante l’evento.

Il principio intende quindi diminuire i contatti con persone non appartenenti ai contatti abituali, preservando un principio di isolamento in gruppi di lavoro limitati e costanti per tutto il periodo della manifestazione.