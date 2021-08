Emil Bagnasco il primo acquisto dell’Asd Carcarese: allenerà i Pulcini. Per i Primi Calci confermato Loris Chiarlone

Dopo il cambio di nominativo, l’ASD Carcarese annuncia il suo primo acquisto: mister Emil Bagnasco. Si tratta di un allenatore del settore giovanile, “un segnale per dimostrare ancora una volta quanto la società tenga ai giovani e alla loro crescita”, commenta il direttore generale Roberto Abbaldo durante la presentazione del nuovo tecnico, che la prossima stagione sarà alla guida dei Pulcini biancorossi.

“Sono orgoglioso di essere il primo acquisto della nuova Carcarese, rimarrò sicuramente negli annali”, scherza Bagnasco che poi spiega perché ha deciso di intraprendere l’esperienza biancorossa: “Quando Roberto Abbaldo mi ha fatto la proposta, non ho esitato ad accettare. Non si può dire di no ad una società come la Carcarese, ambiziosa, credibile e composta da persone serie e professionali”.

Bagnasco vanta un’esperienza più che decennale sulla panchina del settore giovanile ed è in possesso della patente Uefa B. Negli anni passati, ha rivestito il ruolo di allenatore a Cengio, Vado, Legino e Cairese.

Tra i suoi principi quello di crescere divertendosi. “Ritengo che sia fondamentale che i bambini escano dal campo sempre con il sorriso – spiega – Ovviamente si tratta di una scuola, dove i ragazzi devono imparare, ma il calcio, soprattutto a quell’età, è da vivere con spensieratezza. Il campo deve diventare una palestra non solo di crescita dal punto di vista calcistico, ma anche sociale e il tutto deve avvenire all’insegna del divertimento”.

Sempre per quanto riguarda il settore giovanile, anche la prossima stagione i Primi Calci saranno guidati da Loris Chiarlone, mister anche della prima squadra da tre anni.

Laureato in Scienze Motorie e specializzato in Scienze Tecniche dello Sport, nonostante la giovane età, Chiarlone vanta una lunga esperienza nel settore giovanile, dove “ama coltivare i talenti e divertirsi con i più piccoli”, racconta.

Bagnasco e Chiarlone saranno coadiuvati sul campo da quattro collaboratori: il responsabile del settore giovanile della Carcarese Thomas Comparato, il difensore della Prima Squadra Andrea Gavacciuto, il giovane Calogero Boscarino, alla sua terza stagione a Carcare, e l’ex giocatore biancorosso Diego Capizzi, i quali supporteranno i tecnici durante allenamenti e partite,

Si completa così lo staff del settore giovanile biancorosso, si ricorda, infatti, che alla guida dei Piccoli Amici – come già annunciato precedentemente – ci sarà il tecnico Romina Bracco con cui collaboreranno i giovani Cecilia Briano e Mattia Fiori.