Fatturazione Elettronica: una storia di successo

La fatturazione elettronica è ormai in vigore da diverso tempo, ma i numeri che la riguardano sono già notevoli ed interessanti. Insomma la difficoltà che si pensava di trovare erano dovute perlopiù a un sistema nuovo che non si conosceva ancora, per cui ancora non si conoscevano le procedure specifiche di questa modalità.

Certo è che nel corso degli anni, ci sono stati diverse modifiche che hanno semplificato i processi che portano alla compilazione, all’invio e alla ricezione delle fatture elettroniche. Tutto per fare in modo che il lavoro sia molto più semplice e veloce.

Sono interessanti i dati che sono stati raccolti dall’Agenzia delle Entrate, i quali dicono che nel 2019 sono stati ben 2 i miliardi di documenti inviati grazie al Sistema di Interscambio. Insomma la Fatturazione Elettronica è una vera e propria storia di successo per conoscerla ti consigliamo di cliccare al sito fatturapro.click .

Fattura elettronica e i vantaggi

Ma quali sono i motivi che hanno convinto gli utenti, che loro malgrado sono obbligati ad utilizzare la fatturazione elettronica, che potesse essere una possibilità per possibilità di successo e di semplificazione di molti aspetti lavorativi?

Sicuramente sono i vantaggi della fatturazione elettronica porta nella gestione del lavoro:

affidabilità : la fatturazione elettronica non solo è più rapida se confrontata alla fatturazione cartacea a cui si era abituata fino al 2019, ma risulta essere più semplice e anche molto affidabile, considerando che i conti vengono effettuati in maniera automatico dal software gestionale a cui ci si affida. Inoltre vi è il Sistema di interscambio in grado di valutare se la fattura è stata compilata nella maniera giusta, se i dati inseriti sono giusti;

ecosostenibile : pile e pile di carta che sono risparmiate, cartucce e inchiostro che non vengono disperse nell’ambiente. Tutto si svolge in maniera digitale e questo permette non solo un notevole risparmio, ma anche un minore impatto sull’ambiente, per via degli scarti eliminati;

efficienti : la contabilizzazione è non solo semplice, ma anche estremamente veloce se confrontato alla gestione delle fatture cartacee. Quante volte ti è capitato di perdere una fattura? Con la fatturazione elettronica questo non può succedere considerando che l’archiviazione avviene in maniera automatica grazie all’archivio elettronico. Tutti i software gestionali permettono inoltre l’accesso diretto da parte del commercialista in maniera diretta senza il bisogno che gli vengano consegnate le copie cartacee della fattura;

risparmio: uno dei pochi vantaggi che si possono ottenere in maniera sicura è il risparmio. Si parla di risparmio sia a livello economico, per una spesa minore in prodotti di cancelleria. Poi un risparmio di tempo, delle ore che non si devono passare all’interno degli uffici per svolgere tutte le funzioni a livello cartaceo.

Le tappe della fatturazione elettronica

Ma in quale modalità si è arrivati alla fatturazione elettronica esattamente come la conosciamo oggi e come ad ora viene utilizzata dai professionisti? Era il 2007 quando la legge 244 ha introdotto il primissimo tassello che ha portato il 6 giugno di 7 anni dopo all’obbligo dell'utilizzo della fattura in modalità elettronica esattamente come ad oggi è divenuto ordinario. Inizialmente l’obbligo riguardava solo i Ministeri e le Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza. Un anno più tardi l’obbligo si è esteso alle Pubbliche Amministrazioni.

In sostanza da questa data in avanti nessuna tipologia di ufficio può accettare delle fatture a livello cartaceo dai suoi fornitori che hanno dovuto iniziare ad adeguarsi per primi alla fatturazione elettronica per l’emissione dei documenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

È il 2016 quando l’Agenzia delle Entrate per incentivare l’utilizzo della fatturazione di tipo elettronico ha dato la possibilità a chi ha partita IVA di utilizzare il servizio offerto dal suo device in maniera completamente gratuita.

Nel gennaio 2017 si inserisce nella fatturazione elettronica il Sistema di Interscambio che ad oggi è uno dei punti cardine della fattura in formato elettronico. Organo che controlla i documenti e che provvede alla consegna di ogni documento.

Infine del 2018 è la legge di bilancio che ha decretato che la fatturazione elettronica sarebbe stata obbligatoria dal gennaio 2019 per tutti i possessori di Partita IVA ad eccezione per tutti coloro che pur avendo Partito IVA sono esonerati dall’obbligo come coloro che hanno regime forfettario o dei minimi.