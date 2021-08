Calcio, San Filippo Neri. Dopo il 2-2 con il Pietra Ligure, i giallorossi si avvicinano al Memorial "Lio e Romano Zanardini"

San Filippo Neri, Pontelungo, San Francesco Loano e Borgio Verezzi: è questo il roster protagonista del Memorial Lio e Romano Zanardini.

All'Annibale Riva si scenderà in campo giovedì 26 agosto per le semifinali: alle 20:15 Pontelungo - Borgio Verezzi, alle 22:00 San Filippo Neri - San Francesco Loano).

Sabato sera, 28 agosto, con i medesimi orari, spazio invece alle finali che decreteranno il podio del torneo.

Un appuntamento immancabile per i giallorossi, in modo particolare per il direttore sportivo Beppe Zanardini:

"Per noi è diventato un appuntamento ormai abituale introdurre la nuova stagione con il torneo dedicato ai miei fratelli e devo dire che ci arriviamo con i migliori auspici.

Domenica sera siamo riusciti a pareggiare 2-2 al "De Vincenzi" contro il Pietra Ligure, con i gol di Halaj e Tesoro, dimostrando grossi passi avanti rispetto all'uscita contro il Soccer Borghetto.

E' giusto dire che, pur avendo noi un po' di assenza a causa di motivi lavorativi, il Pietra Ligure ha mischiato le carte, schierando giocatori giovani insieme a qualche senatore. Capita poi spesso che la squadra di categoria superiore possa prendere sottogamba l'impegno, ma per noi è stata una bella vetrina, utile sotto il profilo dell'autostima, dato che per il gioco espresso avremmo meritato anche qualcosa in più. Non ci illudiamo, ma portiamo a casa una buona prestazione.