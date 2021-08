Calcio giovanile. Ritiro a Triora per i Pulcini 2012/2013 dell'Ospedaletti

Un weekend di sport e svago, ma anche di crescita e grande spirito di gruppo. C’è stato tutto questo e molto altro nel fine settimana che ha visto i Pulcini 2012/2013 dell’Ospedaletti in ritiro a Triora.

I piccoli calciatori allenati da mister Ivan Miatto hanno trascorso due giorni insieme per allenarsi, conoscersi e divertirsi, sempre seguiti con professionalità dallo staff orange.

“Uno di quei momenti cruciali per la formazione degli sportivi del futuro, per cementare il gruppo e crescere insieme - commentano dalla società orange - una della tante iniziative della famiglia orange per i suoi piccoli calciatori”.