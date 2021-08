Calcio, Legino. Tobia e Carella in coro: "Ora siamo pronti per puntare all'Eccellenza"

E' stata presentata lunedì sera nella canonica cornice del Ruffinengo la rosa del Legino che affronterà il campionato di Promozione 2021/2022.

Mai come quest'anno i verdeblu avranno modo di poter approcciare il torneo con i favori del pronostico, grazie anche ad ingaggi come quelli di Illiante, Guarco, Pollero, Guerrieri e Anselmo.

Ne è consapevole anche mister Fabio Tobia, senza nascondersi, come nel suo stile, dietro a ipocrisie di sorta.

"Storicamente abbiamo sempre avuto modo di disputare buoni campionati, ma quest'anno c'è stata la possibilità, anche grazie al fiuto del presidente, di innalzare il tasso qualitativo. Perderemo un po' di effetto sorpresa, ma faremo di tutto per farci trovare pronti al momento opportuno. L'aspetto più importante è che le esigenze della squadra vengano prima di quelle dei singoli.

Il senso di appartenenza dovrà mai mancare e se ognuno farà la propria parte potremo puntare a quel salto di categoria che, dal mio arrivo a Legino nel 2010, rappresenterebbe il coronamento di un percorso.

La Coppa Italia? Al momento siamo in ritardo rispetto alle passate stagioni, ma era giusto, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, che ognuno potesse godersi l'estate e le ferie nella maniera dovuta. Allenarsi attraverso la Coppa alle gare ufficiali, non disdegnando una competizione per noi storicamente importante, sarà il modo migliore per recuperare parte del terreno perduto".

Sulla stessa linea d'onda anche il presidente Carella.

"Abbiamo avuto la fortuna di trovare 4-5 giocatori di spessore ma compatibili con le nostre possibilità. Non credo che l'approccio dei nostri avversari cambi: siamo sempre stati una squadra ostica e scorbutica e continueremo a mantenere le nostre caratteristiche. Il vero punto di forza del Legino è pero mister Fabio Tobia: ha donato come il sottoscritto il suo cuore alla società, pur ricevendo costantemente offerte anche importanti.

Le ambizioni per l'Eccellenza? E' sempre stato un nostro pensiero, ma ora siamo pronti anche a livello societario. I ragazzi del Settore Giovanile sono cresciuti al meglio e ora sono pronti a dare il loro contributo alla Prima Squadra.

Sul terreno del Ruffinengo ci alterneremo con il Savona. Il nostro auspicio è che presto si possa trovare una soluzione per il Bacigalupo, un bene importante per lo stesso Savona, per la città e anche per permetterci in futuro di snellire gli impegni sul nostro campo".

La rosa del Legino

Portieri: Massimiliano Illiante, Maruca Daniele.



Difensori: Garzoglio Sahel, Guarco Simone, Incorvaia Gabriele, Pollero Simone, Schirru Michele, Semperboni Roberto, Xhuri Gledi.



Centrocampisti: Agate Andrea, Balbi Mattia, Giusto GIacomo, Guerrieri Giorgio, Saporito Daniel, Scala Samuele, Perria Stefano.



Attaccanti: Anselmo Lorenzo, Crocetta Raffaele, Galliano Manuel, Mencacci Stefano, Prinzi Vincenzo, Rapa Christian, Romeo Michele, Tobia Nicolò.