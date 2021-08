Calcio, alla Sanremese la sfida del "Devincenzi": Pietra battuto 5-1

PIETRA-SANREMESE 1-5 (28' rig. Rignanese - 4' Valagussa, 18' Larotonda, 45' Orefice, 62', 86' Ferrari)

SECONDO TEMPO

45' Termina senza recupero la sfida del "Devincenzi": la Sanremese con un pokerissimo si aggiudica il Trofeo "Città di Pietra Ligure"

41' Arriva la quinta rete della Sanremese. Basso atterra uno scatenato Pellicanò, dal dischetto si presenta Ferrari che freddo sigla la doppietta personale.

39' Doppia occasione per gli ospiti: prima D'Arcangelo è bravo ad anticipare in scivolata il taglio di Foti, poi sul secondo tentativo di Pellicanò bravo Pastorino ad alzare in angolo.

37' Fallisce l'occasione per il pokerissimo la Sanremese con Pellicanò che dal cuore dell'area piccola calcia altissimo.

26' Doppio cambio per il Pietra: fuori Tona e Gambetta, in campo Barone e D'Arcangelo.

17' Poker della Sanremese con Ferrari. La punta al terzo centro da pochi passi per gli ospiti dopo l'assist di Gagliardi.

16' Seconda sostituzione per il Pietra con Genta che subentra ad Alfano.

12' Buona discesa a destra di Alfano, triangolazione con un compagno e colpo di punta deviato in angolo dall'estremo avversario.

5' Ancora Pietra, stavolta Rovere da assist man diventa bomber ma trova sulla sua strada la parata di Bohli.

4' Prima conclusione della ripresa con Alfano che taglia bene alle spalle dei centrocampisti ospiti imbeccato da Rovere ma calcia debole.

1' Mister Pisano manda in campo Battuello per Rignanese. Il collega sanremese Andreoletti rivoluziona invece tutti gli undici.

PRIMO TEMPO

45'+2' Termina la prima frazione con un ultima situazione che il Pietra sbroglia uscendo senza fronzoli dalla propria area.

45' Tris dei matuziani! Allo scadere del tempo triangolo vincente in area sulla sinistra tra Miccoli e Anastasia, a Orefice tocca solo un tap-in per mettere in rete.

42' Momento di tensione in campo dopo un fallo commesso da Gatelli su Rovere che poi si alza e reagisce. Ammonito il difensore sanremese.

39' Tentativo duplice per i matuziani, in entrambe le occasioni è bravo ad opporsi Pastorino finché non si solleva la bandierina del primo assistente.

38' Soluzione da calcio piazzato per il Pietra che cerca uno schema ormai consolidato con Insolito a cercare la torre di un compagno sul secondo palo che rimetta la palla in area. Alla conclusione poi va Balla, para Malaguti.

30' Bella conclusione a giro di Anastasia dalla sinistra, ma l'esterno di Andreoletti sbaglia la mira, anche se non di molto.

28' Accorciano i padroni di casa! Ripartenza fulminea palla al piede di Rovere, steso in area da Gatelli: calcio di rigore per il Pietra che Rignanese non sbaglia calciando centrale e basso.

24' Risposta immediata di Insolito con un diagonale potente che Malaguti devia in angolo. Sugli sviluppi del corner palla che poi arriva a Rignanese che da posizione defilata calcia a lato.

23' Occasione per Anastasia che non è fortunato e colpisce il palo. Blocca poi la sfera Pastorino.

18' Raddoppio per gli ospiti. Conclusione dalla distanza di Larotonda su cui Pastorino non riesce a intervenire a dovere e bloccare la sfera.

15' Ritmi sostenuti, il Pietra prova una combinazione sulla sinistra dove agiscono Gambetta e Insolito, ma il suggerimento di quest'ultimo non trova alcun compagno in area.

4' Sanremese in vantaggio! Traversone da sinistra per Valagussa che appoggia in rete.

1' Pietra con una inedita divisa con maglia gialloblu e pantaloncini bianchi, maglia bianca e pantaloni blu invece per gli ospiti. Si parte!

Queste le scelte dei mister.

PIETRA (4-3-3): Pastorino; Balla, Praino, Pili, Gambetta; Tona, Basso, Rovere; Alfano, Rignanese, Insolito.

A disposizione: Allegri; Barchi, Barone, Genta, D'Arcangelo, Rimassa, Ballone, D'Aiuto, Battuello.

Allenatore: M. Pisano

SANREMESE (4-3-3): Malaguti; Aita, Gatelli, Acquistapace, Miccoli; Valagussa, Gemignani, Larotonda; Scalzi, Orefice, Anastasia.

A disposizione: Bohli; Ferretti, Fabbri, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino, Maglione, Ferrari, Gagliardi, Foti, Pellicanò, Nouri.

Allenatore: M. Andreoletti

Buonasera a tutti i lettori di Svsport.it dallo stadio "Devincenzi", dove tra pochi istanti andrà in scena il trofeo "Città di Pietra Ligure".

Un premio simbolico in palio al termine dei novanta minuti per Pietra e Sanremese, ma ciò che più cercheranno i due tecnici dai ragazzi che scenderanno in campo sono le giuste indicazioni in vista dei rispettivi impegni ufficiali, tra poco meno di un mese.