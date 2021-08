Judo: a settembre ‘The Forge of Souls’ riapre i battenti con importanti novità

Le società sportive Tsukuri Judo Ventimiglia e M.G. Fight Team guidate dai direttori tecnici Cristian Di Franco e Mirko Grillo cominciano la nuova stagione sportiva 2021/2022 con importanti novità ma con la solita passione e professionalità.



“Questa nuova stagione sportiva – spiegano dalle società sportive - sarà una grande rivalsa verso le precedenti stagioni rese difficili a causa del covid19 che ci ha messo a dura prova, ma siamo abituati a combattere e come sempre possiamo cadere ma mollare mai. I primi appuntamenti saranno per il 1/2/3 ottobre con lo stage nazionale di judo a Chianciano dove per i tecnici ci sarà il corso di aggiornamento e per gli atleti la possibilità di lavorare sul tatami con grandi campioni e campionesse del judo italiano, proseguiranno con parecchie competizioni e i campionati nazionali CSEN nel mese di dicembre. Varie collaborazioni abbiamo creato con altre società sportive sia per il settore judo che kick boxing con le quali durante l'anno faremo degli allenamenti collegiali e degli scambi tecnici, idem per i settori preagonisti sia judo che kick abbiamo un ricco programma di avviamento allo sport e all'attività motoria. Per tutto il mese di settembre i futuri allievi avranno la possibilità di provare il judo e la kick gratuitamente fornendo un certificato medico sportivo, e compilando un foglio di preiscrizione ai fini assicurativi, così da poter scegliere bene la disciplina con la quale si vuole crescere. La sede di via Peglia 6 diventata centro regionale formazione tecnici offre sempre corsi a misura, idem preparazione programmi per esami di qualifiche nazionali e gradi. Tutti i nostri tecnici sono in possesso di qualifica riconosciuta dal CONI. Vi aspettiamo per crescere insieme”.