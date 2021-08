Calcio, Alassio FC. Marco Luciani e Stefano Pondaco archiviano con soddisfazione la prima gara ufficiale: "Questi ragazzi possono solo crescere, dall'altra parte del campo c'era una squadra forte ed esperta come l'Albenga" (VIDEO)

Avere una squadra in piena formazione e dall'altra parte del campo un undici esperto come quello dell'Albenga, non rappresentava la condizione ideale per la prima uscita dell'Alassio FC.

I gialloneri hanno faticato particolarmente nel corso del primo tempo, per poi uscire durante la ripresa e riprendere sul 2-2 gli ingauni con i gol di Fasce e Panarello.

La rete di Carballo al 90' non ha permesso ai padroni di casa di iniziare il loro percorso con un risultato utile, ma mister Luciani e Stefano Pondaco si sono dichiarati comunque soddisfatti per quanto visto in campo: