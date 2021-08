Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: l'Albenga fa e disfa, ma passa 3-2 in casa dell'Alassio

ALASSIO FC - ALBENGA 2-3 (36' Natella, 48' Carballo, 65' Fasce, 73' Panarello, 90' Carballo)

50' FINISCE QUA! L'ALBENGA VINCE 3-2 SUL CAMPO DELL'ALASSIO

49' Fasce prova a beffare Gallo da metà campo, l'estremo ingauno arretra in tempo e devia sopra la traversa

48' ancora un cambio per Luciani, Bazzarrini rileva Oviahon

45' CARBALLO! L'ALBENGA RIMETTE LA FRECCIA! CROSS DI BARISONE E SOTTOMISURA ARRIVA IL TAP IN DELLA PUNTA INGAUNA

43' Lupo passa al 4-4-2, dentro Di Bella per Dagnino

41' l'Alassio cambia ancora, fuori Toriello, dentro Mauro Luciani

40' Alassio FC vicinissima al tris! Fasce illumina lanciando Panarello, Virgilio rileva uan carica su Gallo e fischia la punizione per gli ospiti

34' l'Alassio prova addirittura il sorpasso. Punizione di Leandri dai 25 metri, pallone impattato nella parte bassa e inevitabilmente alta

28' IL PAREGGIO DELL'ALASSIO! OVIAHON APPROFITTA DELL'INTERVENTO FUORI TEMPO DI BARISONE PER INVOLARSI VERSO LA PORTA, TOCCO SOTTO MISURA DI PANARELLO ED E' 2-2!

24' calcio di punizione di SAncinito che praticamente centra la testa di Rudi appostato a pochi metri da Chinchio. L'impatto con la sfera è impreciso

20' ACCORCIA L'ALASSIO! FASCE! TOCCO DENTRO DEL CAPITANO GIALLONERO, PROBABILMENTE DEVIATO IN PORTA DA UN GIOCATORE DELL'ALBENGA, ACCORCIANO I PADRONI DI CASA

17' rapporto complicato tra Saiu e la conclusione veso la porta, ennesima occasione persa da sottomisura per il numero 10 ospite.

15' Lombardo alleggerisce la pressione ingauna andando al tiro da fuori, sfera alta sulla trasversa di Gallo

13' primo cambio per l'Alassio, Benzyane rileva Cafiero, Natella nell'Albenga lascia spazio a Mariani.

5' Albenga vicina al tris! Campelli serve un assist al bacio per Saiu che centra Chincio a porta spalancata!

3' CARBALLO! IL RADDOPPIO DELL'ALBENGA, STACCO DI TESTA DEL NUMERO NOVE CHE NON LASCIA SCAMPO A CHINCHIO!

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

Secondo tempo

45' termina il primo tempo al "Ferrando". Albenga meritatamente in vantaggio sull'Alassio FC

36' ALBENGA IN VANTAGGIO! NATELLA! DAGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO IL 2003 BIANCONERO TROVA LO SPAZIO GIUSTO PER DARE UN BACIO ALLA TRAVERSA E INFILARE CHINCHIO. BIANCONERI AVANTI

31' prima oocasione anche per l'Alassio. Fasce approfitta di un tiro smorzato per trovarsi con la porta spalancata, piattone destro centrale che trova Gallo pronto

26' nota tattica per l'Albenga: Dagnino gioca esterno offensivo, con Saiu opposto e Carballo punta centrale, in mediana Sancinito affiancato da Natella e Campelli

23' sempre il capitano dell'Albenga trova il corridoio per Saiu, parata super da hockeista per Chinchio sul tiro di prima battuta dell'attaccante bianconero

20' Sancinito prova la prima "cometa", sfera sul fondo a non più di un metro alla sinistra di Chinchio

18' Arcidiacono in verticale per Carballo, destro troppo debole per impensierire Chinchio

16' Carballo apparecchia per Dagnino, destro schiacciato a lato

15' fantastica ripartenza di Barisone che si fa tutta la fascia per poi concludere verso la porta giallonera, palla fuori di poco

13' doppia conclusione di Dagnino nell'arco di pochi minuti. La mezz'ala guadagna prima un corner, poi non trova lo specchio di Chinchio.

9' CHINCHIO PARA LA CONCLUSIONE DI CAMPELLI! LO STESSO CENTROCAMPISTA PROVA A RIBATTERE CON SAIU CHE ACCOMPAGNA LA PALLA IN RETE. L'ASSISTENTE RIVELA PERO' UNA POSIZIONE IRREGOLARE

8' calcio di rigore per l'Albenga! Fallo di mano di Coulibaly sull'iniziativa di Dagnino

4' sul fronte tattico Albenga con il canonico 4-3-3, rispondono i padroni di casa con il 3-5-2 guidato al centro della difesa dal gigante Coulibaly

3' la prima conclusione è di marca ospite, pallone alto sopra la traversa di Chinchio

2' clima piacevole al Ferrando, con una buona cornice di pubblico . Tanti gli addetti ai lavori pronti a "spiare" le vespe e gli ingauni.

1' si parte!

Primo tempo

ALASSIO FC: Chinchio, Cafiero, Passalacqua, Leandri, Coulibaly, Cordano, Toriello, Lombardo, Oviahon, Fasce, Panarello.

A disposizione: Bonsignore, Pondaco, Benzyane, Parodi, Bazzarini, Luciani Mau.

Allenatore: Luciani Mar.

ALBENGA: Gallo, Barisone, Calcagno, Sancinito, Arcidiacono, Rudi, Campelli, Natella, Carballo, Saiu, Dagnino.

A disposizione: Vernice, Gibilaro, Capello, Mariani, Belvedere, Patrucco, Griffini, Massa, Di Bella

Allenatore: Lupo

Arbitro: Martin Virgilio di Imperia

Assistenti: Lazzaro e Fioriello di Imperia