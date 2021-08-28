 / Calcio

Calcio | 28 agosto 2021, 12:28

Calcio, Juniores di Eccellenza. Ecco i gironi dopo il ripescaggio in D del Vado. Si parte il 18 settembre

Calcio, Juniores di Eccellenza. Ecco i gironi dopo il ripescaggio in D del Vado. Si parte il 18 settembre

Il Campionato Regionale Under 19 verrà pertanto articolato in due gironi, da disputarsi con gare di andata e ritorno, ed avrà inizio sabato 18 settembre.

GIRONE A

ALBENGA 1928

ARENZANO FOOTBALL CLUB

CAIRESE

CAMPOMORONE S. OLCESE

CERIALE PROGETTO CALCIO

F.S. SESTRESE CALCIO 1919

FINALE

FOOTBALL GENOVA CALCIO

SAMPIERDARENESE

SERRA RICCO 1971

VALLESCRIVIA 2018

VARAZZE 1912 DON BOSCO

VENTIMIGLIACALCIO

 

GIRONE B

A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

ANGELO BAIARDO

ATHLETIC CLUB ALBARO

CANALETTO SEPOR

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FEZZANESE

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

MAGRA AZZURRI

MOLASSANA BOERO A.S.D.

RIVASAMBA H.C.A.

SAMMARGHERITESE 1903

TARROS SARZANESE SRL

VALDIVARA 5 TERRE

 

cs

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium