Calcio, Juniores di Eccellenza. Ecco i gironi dopo il ripescaggio in D del Vado. Si parte il 18 settembre

Il Campionato Regionale Under 19 verrà pertanto articolato in due gironi, da disputarsi con gare di andata e ritorno, ed avrà inizio sabato 18 settembre.
GIRONE A
ALBENGA 1928
ARENZANO FOOTBALL CLUB
CAIRESE
CAMPOMORONE S. OLCESE
CERIALE PROGETTO CALCIO
F.S. SESTRESE CALCIO 1919
FINALE
FOOTBALL GENOVA CALCIO
SAMPIERDARENESE
SERRA RICCO 1971
VALLESCRIVIA 2018
VARAZZE 1912 DON BOSCO
VENTIMIGLIACALCIO
GIRONE B
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
ANGELO BAIARDO
ATHLETIC CLUB ALBARO
CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FEZZANESE
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
MAGRA AZZURRI
MOLASSANA BOERO A.S.D.
RIVASAMBA H.C.A.
SAMMARGHERITESE 1903
TARROS SARZANESE SRL
VALDIVARA 5 TERRE