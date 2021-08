Coppa Italia di Eccellenza. Oltre al match del Ferrando sono previsti altri tre anticipi

Non ci sarà solo Alassio - Albenga ad occupare il programma del sabato.

Se la partita tra le vespe e gli ingauni aprirà il programma, a seguire ci saranno tante sfide interessanti, ma tutte concentrate sul genovesato e sul medio levante.

Alle 18:00 infatti, per il gruppo F e il gruppo G, scenderanno in campo Athletic Club Albaro - Angelo Baiardo e Rapallo Rivarolese - Rivasamba, tutte squadre che non saranno dirette concorrenti delle ponentine nel corso della prima parte del campionato, ma che (soprattutto il Rapallo Rivaolese) si candidano a un ruolo importante nella stagione che sta per iniziare.

Alle 20:00 chiuderà il programma degli anticipi Sestrese - Busalla.

