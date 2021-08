Si avvicina il ritorno del campionato: ecco le migliori app per giocare al fantacalcio

Come ormai accade da circa un trentennio, con il ritorno del campionato di calcio di serie A si fa nuovamente viva la voglia degli italiani di mettersi nei panni di presidenti/allenatori attraverso il gioco del fantacalcio, una passione che coinvolge migliaia di persone in tutto il Paese. Nonostante molto sia rimasto invariato negli anni, le nuove tecnologie mettono oggi a disposizione interessanti strumenti per organizzare e gestire leghe e squadre: scopriamo dunque le app più interessanti per giocare al fantacalcio.

Dal giornale cartaceo alle app: com'è cambiato il fantacalcio negli ultimi anni

Chi gioca al fantacalcio sin dagli anni '90 e 2000 ricorda benissimo l'attesa spasmodica dei voti pubblicati dalla Gazzetta dello Sport o dagli altri quotidiani presi come riferimento, così come conserva memoria delle formazioni scambiate su pezzetti di carta e dei quaderni interamente dedicati a conteggi e sfide. Per gli over 30 il fantacalcio è probabilmente legato, almeno a livello emozionale, a tutte queste peculiarità, superate nel corso degli anni dall'adozione delle nuove tecnologie che hanno reso sicuramente più veloce e immediato lo scambio di informazioni e l'aggiornamento dei partecipanti.

In questo senso, le app svolgono oggi un ruolo centrale: le applicazioni per dispositivi mobili hanno dato un notevole impulso al mondo del gioco in generale, come accaduto per esempio nel settore dei casino digitali, dove l'uso di smartphone e tablet è oggi una delle scelte preferite da parte degli utenti per prendere parte alle diverse tipologie di svaghi disponibili, e similmente hanno automatizzato e modernizzato lo stesso fantacalcio, con la gestione online di squadre e leghe. Ma quali sono le app più interessanti per i fantallenatori? Ecco quelle da non perdere.

Leghe Fantacalcio

Leghe Fantacalcio è oggi l'app più utilizzata dagli amanti di questo gioco, che possono contare sull'esperienza e sulla passione di coloro che praticamente da sempre si interessano al mondo delle fantaleghe. Leghe Fantacalcio è infatti l'app ufficiale del sito fantacalcio.it (conosciuto un tempo come fantagazzetta.it e primo portale in grado di trasferire sul web le emozioni del gioco), una piattaforma ricca di funzioni e utilizzabile gratuitamente, che permette di accedere alle liste delle quotazioni, di creare e gestire campionati e coppe, di essere aggiornati su voti e bonus in tempo reale, ma anche di rimanere informati sulle notizie provenienti dalla serie A e non solo.

Punto di riferimento per i fantallenatori italiani, Leghe Fantacalcio è senza dubbio una delle app più complete e pratiche da scaricare per vivere tutte le emozioni di un campionato in prima linea.

Fantapazz

Una valida alternativa a Leghe Fantacalcio è Fantapazz, un'applicazione che racchiude tutte le funzioni essenziali per creare la propria squadra e partecipare a un campionato tra amici. Fantapazz mette infatti a disposizione un gestore gratuito di leghe altamente personalizzabili, una funzione per gestire le aste online live, un editor per maglie e stadi per dare un tocco di personalità in più a ogni singola squadra e, infine, guide sempre aggiornate e ricche di consigli utili per non sbagliare acquisti e formazioni.

Fantamaniaci

Il nome dice tutto: Fantamaniaci è l'app per i maniaci del fantacalcio, quelli che più volte al giorno controllano le ultime notizie dai campi di allenamento, i bollettini medici sugli infortunati, le decisioni del giudice sportivo e le indiscrezioni di calciomercato. Applicazione affidabile e sempre aggiornata, Fantamaniaci può essere un'ottima integrazione alle app per la gestione delle leghe, poiché consente di avere sempre a portata di mano statistiche, notizie e consigli utili da leggere prima di schierare la formazione settimanale.

Magic Leghe - Fantacalcio

Tra le app più utili e complete per gli amanti del fantacalcio, non poteva mancare quella distribuita da RCS Group e collegata al quotidiano La Gazzetta dello Sport, che per primo ha portato questo gioco nelle case degli italiani nella sua versione tradizionale. Magic Leghe - Fantacalcio include tutte le funzioni che occorrono per creare una lega con i propri amici, gestire rose e formazioni, controllare classifiche, risultati e calendario e persino controllare statistiche e valore dei calciatori.