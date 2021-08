Calcio, Coppa Italia di Promozione: un guizzo di Tobia lancia il Legino, Veloce ko 1-0

LEGINO - VELOCE 1-0 (66' Tobia N.)

Finisce qui la sfida del "Ruffinengo": Legino batte Veloce 1-0, decisivo il gol di Tobia a metà ripresa

92' ultimi disperati assalti della Veloce, regge però senza affanni la difesa del Legino, ormai vicino a conquistare i primi tre punti di Coppa

90' inizia il recupero

84' Kertalli per Perria, ultime mosse da parte di mister Tobia nel tentativo di condurre in porto la gara

76' Tobia ruba il tempo a Bonandin e si presenta a tu per tu con Cerone, che respinge con il corpo il destro dell'attaccante verdeblu, disturbato al momento del tiro proprio dal centrale difensivo della Veloce superato pochi istanti prima

74' Frumento inserisce Viti e Testori al posto di Belmonte e Sarpa

70' ammonito per proteste capitan Di Leo

66' IL VANTAGGIO DEL LEGINO! ANSELMO IN VERTICALE SCATENA LA CORSA DI TOBIA, BRAVO A SUPERARE CON UN POTENTE DIAGONALE SOTTO L'INCROCIO DEI PALI L'INCOLPEVOLE CERONE. 1-0 verdeblu al Ruffinengo

63' dentro anche Mencacci al posto di Incorvaia

61' prima vera chance per il Legino: discesa sulla destra di Anselmo, cross basso in area di rigore dove i neo entrati Manfrini e Donna non riescono a superare Cerone, che si ritrova il pallone fra le gambe dopo una leggera deviazione del numero quindici verdeblu.

59' primi due cambi per Tobia: fuori Galiano e Agate, dentro Manfrini e Donna

58' conclusione di Sofia dai venti metri, pallone sul fondo che non crea problemi a Illiante

57' giallo per Incorvaia, secondo ammonito del match

53' traversone di Vallerga nel cuore dell'area piccola, batti e ribatti davanti alla porta di Illiante con l'arbitro che ferma l'azione per un duro contrasto, senza conseguenza tra Di Leo e Agate

52' squadre imprecise e tanti errori tecnici da una parte all'altra, ci prova ora la Veloce con una punizione dalla trequarti

46' inizia la ripresa, subito in campo Apicella al posto di Cosentino

SECONDO TEMPO

45' termina senza recupero la prima frazione di gioco: poche emozioni al "Ruffinengo", alla pausa è ancora 0-0 tra Legino e Veloce

39' Galiano su punizione dal limite pesca al limite dell'area piccola Anselmo, deviazione sotto misura che termina sul fondo. Gioco però fermo per un altro offside segnalato dal secondo assistente

35' azione tutta per vie centrali da parte della Veloce, conclusione di Belmonte dal limite dell'area respinta con il corpo da Schirru

33' Vallerga soffia il pallone a Incorvaia sulla corsia mancina e si invola verso il fondo, il suo cross viene poi deviato dallo stesso terzino ex Savona che concede tiro dalla bandierina alla squadra di Frumento

27' pallone in profondità di Guarco a cercare Tobia, pescato però in posizione di fuorigioco il numero undici verdeblu

17' giallo per capitan Semperboni, primo ammonito della gara

13' le prime urla di mister Fabio Tobia nel tentativo di scuotere i suoi, che stanno cercando di tenere in mano il pallino del gioco al cospetto di una Veloce molto aggressiva

10' traversone di Semperboni sul primo palo, allontana senza troppi complimenti la retroguardia granata

9' grande spunto di Tobia sulla destra, Ramme lo strattona all'altezza del lato corto dell'area di rigore, punizione per i padroni di casa

6' tra le file di casa in campo dal primo minuto Illiante e Guarco, due dei giocatori più attesi di questa nuova stagione. Frumento si affida invece a una formazione molto giovane in cui spicca, al centro della difesa, l'esperienza di un veterano come Cristian Di Leo

3' divise tradizionali per le due formazioni: completo verdeblu per il Legino, tenuta completamente granata per la Veloce.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Illiante, Incorvaia, Semperboni, Guarco, Schirru, Perria, Agate, Anselmo, Giusto, Galiano, Tobia N.

A disposizione : Maruca, Mencacci, Manfrini, Donna, Kertalli, Garbarini, Lazzarini

Allenatore : Fabio Tobia

VELOCE: Cerone, Sarpa, Ramme, Grasso, Bonandin, Di Leo, Cosentino, Belmonte, Sofia, Vallerga, Doci.

A disposizione : Piovano, Viti, Piccone, Testori, Murialdo, Fidaleo, Apicella