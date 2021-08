Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Cairese - Finale reloaded, il Varazze esordisce in casa della Genova Calcio

Si riparte (quasi) da dove ci si era lasciati.

Cairese e Finale sono state nella passata stagione le due protagoniste della provincia di Savona più belle per spirito, qualità di gioco e senso di appartenenza, arrivando a disputare entrambe una grande semifinale, che ha permesso ai valbormidesi di affrontare nell'ultimo atto del campionato il Ligorna.

Ecco perchè al netto del calendario agostano, delle mille frasi di rito su livello di preparazione, assenze e condizione atletica, si percepisce un particolare interesse degli addetti ai lavori sul possibile esito del match che si disputerà oggi pomeriggio allo stadio "Brin".

Sarà anche la prima ufficiale per Diego Alessi in panchina, autore di un nuovo progetto tattico, e lo stress test contro i ragazzi di Buttu sarà la miglior cartina tornasole per mettere alla prova il lavoro di queste prime settimane.

Sarà una prima di fuoco anche per il Varazze, ospite di una Genova Calcio che si è rinforzata parecchio nel corso dell'estate, ma i giovani nerazzurri vorranno provare a lanciare un primo segnale dopo la "semina" dell'ultimo torneo disputato.

A Ponente, nel girone A, spazio al derby tra Taggia e Ospedaletti, mentre nel Girone H si disputerà Canaletto - Fezzanese.

Livescore su Svsport.it dalle 18:00