Calcio. Coppa Italia di Promozione, la prima è del Soccer Borghetto: Bragno ko in rimonta 3-2

SOCCER BORGHETTO - BRAGNO 3-2 (64' Condorelli, 76' Di Lorenzo, 89' rig. Carparelli - 43' Colombino, 47' rig. Monni)

50' Finisce con estrema puntualità la sfida. Il Soccer Borghetto rimonta due reti nella ripresa e fa suoi i 3 punti.

48' Fallo di Del Monte ai danni di Leka, ammonito il terzino scuola Pietra e Finale.

45' Saranno 5 i minuti di recupero.

44' SORPASSO COMPLETATO PER I PADRONI DI CASA! Viola atterrato in area di rigore, dal dischetto si presenta capitan Carparelli che, nonostante il tocco di Negro, non sbaglia.

37' Altra occasione clamorosa per i biancorossi, Auteri arriva a tu per tu con Negro ma pecca di precisione e manda la palla fuori a fil di palo.

34' Non si accontenta del punto la squadra di mister Brignoli che stavolta spinge a destra con Del Monte ma alla fine ne esce un cross troppo lungo per tutti.

31' PAREGGIA LE RETI IL SOCCER BORGHETTO! Azione insistita che Di Lorenzo con un tocco sotto conclude a rete.

30' Amato si scontra col proprio portiere ed ne esce con qualche problema al ginocchio, al suo posto entra Diarra.

23' Ammonito Di Lorenzo. Intanto nel Soccer Borghetto in campo Del Monte al posto di Angelico.

19' ACCORCIA IL BORGHETTO! Ennesimo calcio d'angolo calciato magistralmente da Piazza, palla che arriva a Condorelli che al volo trafigge un incolpevole Negro.

15' Ancora vicina al gol la squadra di casa con un colpo di testa, fuori misura di poco, di Mollo su sponda sempre di testa di Carparelli.

13' Cambia davanti mister Gerundo che sostituisce Giusio con l'ex Cairese Tubino.

8' Azione dubbia nell'area ospite, gli animi si scaldano e a farne le spese è un dirigente della squadra di casa che viene espulso per eccessive proteste.

7' Accorcia le distanze il Soccer Borghetto con un tap in vincente dopo una bella parata di Negro su tocco di Carparelli. Ma è tutto inutile per la bandierina alzata del primo assistente.

1' Si comincia subito con una doppia novità schierata da mister Brignoli che manda in campo Mollo e Gagliardo al posto di Gasco e Nardulli.

SECONDO TEMPO

49' Termina qui la prima frazione con la squadra di mister Gerundo in vantaggio per due reti a zero.

47' RADDOPPIO BRAGNO! Monni spiazza Vicinanza: palla a sinistra, portiere a destra.

45' Ancora un'occasione per i valbormidesi! Leka steso in area, per il signor Semini nessun dubbio: calcio di rigore. Soccorsi per il capitano verde.

43' VANTAGGIO DEL BRAGNO! Buca letteralmente la difesa biancorossa il lancio filtrante sulla sinistra per Colombino che di fronte a Vicinanza è freddo abbastanza per colpire con un preciso diagonale!

39' Sugli sviluppi della punizione primo tentativo murato da Leka, sulla ribattuta calcia un giocatore borghettino ma la palla finisce a lato.

38' Fallo dal limite dell'area di Pizzorno superato da Staltari. Il terzino ospite è il secondo ammonito dell'incontro.

32' Si scuote la squadra di mister Brignoli. Sugli sviluppi di un corner arriva da dietro Condorelli che sbaglia però la conclusione da posizione favorevole.

30' Intervento rude di Leka su Piazza, ammonito il giocatore verde.

27' Dopo una buona partenza si è arenato il Soccer Borghetto, il Bragno prova ancora a impensierire Vicinanza con Lorenzo Negro che riconquista palla nella trequarti e poi calcia in porta, ma troppo debolmente.

23' Bella intuizione di Monni che trova spazio per Colombino e fa mettere la testa fuori al Bragno, ma c'è fuorigioco.

18' Non riesce a trovare le giuste distanze in campo la squadra valligiana. Biancorossi di casa che vanno vicini alla marcatura con un colpo di testa di Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla fuori non di molto alla destra di Negro.

10' Trova sulla sinistra, dov'è forte la spinta di Condorelli, i maggiori spunti il Soccer Borghetto: la combinazione porta alla conclusione Auteri che scarica però la conclusione su Nicolò Negro.

3' Primo tiro del match per i padroni di casa con Gasco. Tiro debole che Negro blocca.

1' Squadre schierate, con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia si può partire.

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Vicinanza; Angelico, Gasco, Viola, Nardulli, Piazza, Carparelli, Di Lorenzo, Condorelli, Auteri, Staltari.

A disposizione : Ferrando; Mollo, Gagliardo, Insolito C., Delmonte.

Allenatore : D. Brignoli

BRAGNO: Negro N.; Amato, Pizzorno, Leka, Gallo, Puglia, Monni, Negro L., Giusio, Rizzo, Colombino.

A disposizione : Diarra, Tubino, Di Martino, Marini, Chinelli.

Allenatore : M. Gerundo

Arbitro: Vittorio Semini di Albenga

Continuare a lanciare messaggi di crescita per confermarsi una delle realtà emergenti più accreditate nel girone ponentino di Promozione, oppure affermarsi come sempre squadra ostica a prescindere dall'avversario.

Sono queste le premesse che accompagnano dopo lungo tempo il ritorno in campo in gara ufficiale rispettivamente di Soccer Borghetto e Bragno, pronte a passare dal rodaggio delle amichevoli estive ai primi punti che contano nella giornata di esordio della Coppa Italia di categoria.