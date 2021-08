Calcio, Sanremese. La società annuncia l'ingaggio di Manuel Gaglioti

A circa un mese dall’avvio del campionato, la Juniores della Sanremese

si rinforza con un nuovo attaccante.



Si tratta di Manuel Gaglioti, classe 2005, proveniente dal Pietra

Ligure, che nei giorni scorsi ha già svolto i primi allenamenti in

maglia biancazzurra.



Gaglioti, portato in biancazzurro dal capo scouting Marcello Panuccio,

ha vestito in passato anche le maglie di Savona ed Alassio