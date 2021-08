Calciomercato, Alassio FC: ufficializzati gli arrivi di Coulibaly e Oviahon. In arrivo anche due due centrocampisti e un portiere tunisino

La conferma degli ingaggi di Omar Coulibaly e Kelly Oviahon si è avuta in maniera plastica ieri pomeriggio, quando il difensore maliano (ex Chievo, Lumezzane e Vogherese) e l'esterno offensivo nigeriano (anch'esso con trascorsi nei clivensi, nella Virtus Verona e nello Spezia), sono scesi in campo contro l'Albenga nel primo incontro di Coppa Italia.

A fine partita il presidente Stefano Ragazzoni ha anche preannunciato l'ingaggio di due centrocampisti fisicamente di struttura e anche di un estremo difensore con un passato nel massimo campionato tunisino.