E' un momento davvero magico per Andrea Cambiaso.

L'ex giocatore di Savona e Albissola, oltre al primo gol realizzato ieri pomeriggio contro il Napoli in Serie A, sotto la Gradinata Nord, ha infatti ricevuto la convocazione in Under 21 da Paolo Nicolato.

Una crescita esponenziale, che nel giro di appena tre anni gli ha permesso di passare dai campi dilettantistici del nostro comprensorio alla ribalta azzurra.