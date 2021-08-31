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Calcio | 31 agosto 2021, 17:38

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Le prime squalifiche della nuova stagione, due turni a Martelli dell'Ospedaletti

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Le prime squalifiche della nuova stagione, due turni a Martelli dell'Ospedaletti

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 


In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

 


CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

MONARDA FILIPPO  (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE) 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE) 

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE) 

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.) 

TUVO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.) 

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.) 

 

GARE DEL 29/ 8/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

 

SOCIETA' 

AMMENDA 

Euro 150,00 ATHLETIC CLUB ALBARO 

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 9 2021/22 LND). 

Euro 150,00 CANALETTO SEPOR 

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 9 2021/22 LND). 

 

CALCIATORI ESPULSI 


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO) 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

LEANDRI SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB) 

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928) 

D'AMORA PIETRO (ANGELO BAIARDO) 

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO) 

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO) 

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO) 

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO) 

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO) 

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO) 

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO) 

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO) 

BOVERI EMANUELE (CAIRESE) 

FACELLO LORENZO (CAIRESE) 

AMBROSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR) 

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR) 

RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) 

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) 

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) 

GAMBERUCCI GIULIO AMELIO (FEZZANESE) 

ANDREETTO ELIA (FINALE) 

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE) 

ODASSO TOMMASO (FINALE) 

ROCCA ANDREA (FINALE) 

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) 

CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) 

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