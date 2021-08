Calcio, Finale. Porta non ritiene chiuso il discorso qualificazione: "Ritroviamo la nostra mentalità e tutto sarà possibile"

Guardare in faccia gli errori commessi e ripartire in cerca di un'impresa sulla carta quasi impossibile. Carlo Porta, estremo difensore del Finale, non vuole ritenere chiuso in partenza il discorso qualificazione contro la Cairese, nonostante il 4-0 incassato domenica scorsa al Brin.

Ecco le dichiarazioni del portiere giallorosso rilasciate al sito ufficiale del club di Via Brunenghi.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, riuscendo a giocarcela contro una squadra molto forte. Solo che, nel secondo tempo, c’è stato quel primo gol preso in modo stupido e, da quel momento, siamo calati vistosamente, io in primis”. Un calo che ha compromesso le possibilità di uscire dal Brin con un buon risultato ma, secondo Carlo, si tratta più di eliminare questa tendenza per il lungo periodo: “In categorie come questa non puoi calare di mezzo centimetro perché poi, in questo caso, te ne fanno quattro”.

Il 5 settembre, al Felice Borel, ci sarà la gara di ritorno: “Tutto è fattibile, può succedere qualunque cosa nel calcio. Se scenderemo in campo con la mentalità giusta, potremmo fare quattro, cinque, sei gol e ribaltare il risultato, chi lo sa”. E conclude sul gruppo squadra: “Credo che sia necessario mettere la testa sul lavoro ed essere sul pezzo, perché la squadra è giovane e ha tutte le potenzialità per fare bene questa stagione. Prendiamo di lezione questa batosta per rafforzarci, e sono convinto che sapremo rialzarci e continuare a correre per la nostra strada”.