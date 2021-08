I tre punti sono nel carniere ma i tratti del volto di Davide Brignoli non possono che denotare delusione per l'atteggiamento visto in campo nel primo tempo da parte del Soccer Borghetto.

Il Bragno ha avuto vita facile nel portarsi sul 2-0 contro i biancorossi, ma fortunatamente per i borghettini, nel corso della ripresa sono arrivate le tre marcature che hanno ribaltato le sorti dell'incontro.