Calciomercato, Borgio Verezzi. Finalmente ufficializzato l'arrivo dal Calizzano di Briozzo, Rasetto. Roascio e Razvan Stegaru

Una delle trattative più spigolose dell'estate è stata ufficializzata stamattina.

Quattro giocatori del Calizzano sono hanno infatti raggiunto Alessio Ponte al Borgio Verezzi scatenando le ire dei giallorossi per un passaggio in rossoblu che, secondo quanto filtra dal club valbormidese, sarebbe stato anche tra le cause della mancata iscrizione in Seconda Categoria.

Il direttore generale Fabrizio Tuninetti, su forte volontà del tecnico Fabio Cordiale re dello stesso Ponte è comunque riuscito a concludere il trasferimento in rossoblu di Stefano Briozzo, difensore classe 1990, Razvan Stegaru, centrocampista classe 1998, Ettore Rasetto centrocampista classe 1999 e Gabriele Roascio, difensore classe 1999 con una militanza anche nella Loanesi.

La rosa potrebbe ancora essere ritoccata nei prossimi giorni, per farsi trovare pronta in occasione dei primi impegni ufficiali.