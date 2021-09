Calcio. La Sanremese fa sua l'amichevole con l'Ospedaletti, al Comunale è 4-0

La Sanremese vince la sesta amichevole , su sette disputate, e batte 4-0 un Ospedaletti comunque coriaceo.

Qualche goccia di pioggia su Sanremo, prima del match, favorisce le due difese nel primo tempo del ‘Comunale’. I padroni di casa riescono a sbloccare il risultato soltanto al 35’ con un colpo di testa di Orefice: la palla si impenna, bacia il palo e beffa Frenna, autore di almeno tre interventi prodigiosi. Incornata non bella ma efficace.

Rispetto all’ultima uscita (1-5 sul Pietra), la retroguardia di Andreoletti appare più concentrata e, nei primi 45 minuti, non concede occasioni agli ‘Orange’, oggi in tenuta nera. L’unico pericolo arriva al quarto d’ora ad opera di Mikhaylovskyi che con un brutto retropassaggio mette in difficoltà il portiere Ferro. Il portiere classe 2005, che ha comandato la difesa con continui richiami, mostra grande personalità controllando e rilanciando.

Se il tridente con l’ ex Foti, Orefice e Scalzi vive molto sugli spunti di quest’ultimo, le due mezzali Valagussa e Larotonda fungono da muro a protezione di Simone Giacchino. Il regista di proprietà della Juventus mostra una innata visione di gioco suggellata da deliziosi tocchi con entrambi i piedi, anche se in fisicità lascia ancora qualcosa.

Dopo un primo spavento iniziale per i biancoazzurri causato dal pimpante Aretuso, che poi si ripeterà allo scoccare dell’ora di gioco, sale in cattedra Giacchino. Il 2003 inventa due assist magnifici che imbucano prima Valagussa poi Orefice: i due giocatori, in fotocopia, saltano Bazzoli (subentrato a Frenna) e mette in ghiaccio la partita, nel primo quarto d’ora della ripresa. L’attaccante proveniente dal Giugliano raggiunge Maglione a quota quattro reti, nella classifica estiva dei bomber.

Al minuto 70, Andreoletti rivoluziona la squadra e trascorre appena un giro di lancette quando Ferrari cala il poker: gran discesa di Vita sulla sinistra, l’assist trova pronto il centravanti che sul primo palo brucia marcatore e portiere con un tocco esterno. Nell’ultima frazione emergono gli automatismi provati in allenamento: Vita e Anastasia spingono forte sugli esterni con Gagliardi che alza il raggio d’azione fino a formare una sorta di 4-2-3-1. Il finale è 4-0 per i biancoazzurri.





SANREMESE – OSPEDALETTI 4-0

Marcatori: 35’, 58’ Orefice, 56’ Valagussa , 71’ Ferrari(S)

SANREMESE (primo tempo, 4-3-3) – Ferro; Aita, Gatelli, Mikhaylovskiy, Miccoli; Valagussa, Giacchino, Larotonda; Scalzi, Orefice, Foti. All.: Andreoletti

SANREMESE (dal 70’ secondo tempo, 4-3-3) – Ferro; Nouri, Gatelli, Bregliano, Fabbri; Maglione, Gagliardi, Gemignani; Anastasia , Ferrari, Vita- All.: Andreoletti

OSPEDALETTI (4-3-3) – Frenna; Negro, Fici Cambiaso, Ambesi, Biffi, Cassini, Martini, Rovere, Semati, Aretuso. All.: Biffi

A disposizione: Bazzoli, Sturaro, Ceriolo, Alasia, Moetz, Valcelli, Barbagallo, Bruna, Mihai