Calcio a 5. La Spotornese presenta il proprio roster per la stagione 2021/22

La società ci tiene a ringraziare l'amministrazione comunale di Bergeggi e la palestra bergeggina per la disponibilità dimostrata nel concedere per questa fase iniziale della stagione il campo a 5 per gli allenamenti. Un ringraziamento anche al sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, per aver accolto e augurato una buona stagione alla società e ai ragazzi.